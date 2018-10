Il Premio Marche torna dopo 20 anni: ecco tutti gli artisti invitati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'A.M.I.A, Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche, Ente titolare ed organizzatore del Premio Marche, in collaborazione con la Regione Marche e Comune di Ascoli Piceno è lieta di annunciare, a venti anni dall’ultima edizione, la definitiva ripresa della celebre manifestazione espositiva che, fin dagli anni Cinquanta (1956), si è caratterizzata come una delle più significative nel territorio della Regione Marche e di valenza nazionale.Il Premio Marche, dall’edizione 2018 torna ad essere la celebre Biennale d’Arte Contemporanea, che sarà inaugurata con una mostra al Forte Malatesta di Ascoli Piceno dal 17 novembre 2018 al 31 gennaio 2019.Storicamente legato alla città di Ancona, il Premio Marche diventa itinerante, per affermare e confermare l’obiettivo primario di conoscenza e valorizzazione della scena artistica marchigiana nell’ambito delle arti visive contemporanee, italiane e internazionali.Il Premio Marche 2018 verterà sul tema dell’interpretazione artistica come armonia ed è dedicato agli artisti marchigiani oppure operanti nella regione, già affermati oppure emergenti, selezionati su invito dal Comitato Scientifico.Quest'anno sono stati invitati i seguenti artisti: Walter Angelici, Paolo Annibali, Sante Arduini, Ezio Bartocci, Ubaldo Bartolini, Giovanni Beato, Pierpaolo Calzolari, Luigi Carboni, Cristian Cassar, Carlo Cecchi, Leonardo Cemak, Lorenzo Cicconi Massi, Francesco Colonnelli, Paolo Consorti, Silvio Craia, Enzo Cucchi, Giorgio Cutini, Bruno D'Arcevia, Egidio Del Bianco, Terenzio Eusebi, Dante Ferretti, Omar Galliani, Walter Gambelli, Franco Giuli, Giuliano Giuliani, Vittorio Giusepponi, Paolo Gobbi, Paolo Gubinelli, Sebastiano Guerrera, Carlo Iacomucci, Raffaele Iommi, Floriano Ippoliti, Mario Logli, Fausto Luzi, Bruno Mangiaterra, Teresa Marasca, Elio Marchegiani, Arnaldo Marcolini, Pino Mascia, Eliseo Mattiacci, Marina Mentoni, Rocco Natale, Sandro Pazzi, Giordano Perelli, Tullio Pericoli, Oscar Piattella, Riccardo Piccardoni, Augusto Piccioni, Diego Pierpaoli, Arnaldo Pomodoro, Sirio Reali, Nino Ricci, Mario Sasso, Stefano Solimani, Paolo Soro, Roberto Stelluti, Franco Torcianti, Sandro Trotti, Valeriano Trubbiani, Walter Valentini, Valerio Valeri, Giuliano Vangi, Rita Vitali Rosati, Massimo Vitangeli, Luca Zampetti.La Commissione Giudicatrice per la selezione degli artisti marchigiani a Concorso è così composta: Paolo Benvenuti, artista, già docente all’Accademia di Belle Arti di Macerata; ‐ Armando Ginesi, critico d’arte, professore Emerito di Storia dell’arte; ‐ Fabio Mariano, architetto, docente all’Università Politecnica delle Marche; ‐ Stefano Papetti, storico dell’arte, docente all’Università di Camerino; ‐ Stefano Tonti (Presidente AMIA), artista, curatore di mostre, docente all'Accademia di Belle Arti di Firenze; ‐ Arianna Trifogli, Coordinatore Comitato Esecutivo Premio Marche del Consiglio Direttivo dell’AMIA; -Vittorio Sgarbi, storico e critico d’arte; ‐Marta Paraventi, curatore di mostre, catalogazione e organizzazione Beni Culturali. Per tutti gli artisti a Concorso le adesioni già scadute al Premio Marche 2018, corredate dal materiale richiesto (Art.7 del Bando), sono state inviate alla Segreteria organizzativa: AMIA - Assessorato alla Cultura Comune di Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, P.zza del Popolo – Ascoli Piceno.