Il libro di Maria Paola Merloni «Racconto mio padre Vittorio genio d’Italia che sognava»

di Maria Cristina Benedetti

ANCONA - Le ultime righe del prologo sono da stretta al cuore. «Ecco, papà non sa bene chi sono. Ma io so perfettamente chi era». Lei è Maria Paola Merloni, lui è Vittorio, la mente - spenta poi dall’Alzheimer - dell’industria italiana che da Fabriano sfidò il mondo. Come un film che si srotola dalle ultime sequenze, l’ex senatrice - la prima di quattro figli - riordina a cominciare dalla fine, in 300 pagine edite da Marsilio, in uscita domani, una storia che ha valicato i confini fino a farsi una multinazionale. Prepotenza dell’innovazione, da una angusta valle marchigiana.«È la frase che amava ripetere spesso mio papà, rivela la sua enorme capacità visionaria. Una dote da leader».«Era il 2005 quando il settimanale inglese Economist dedicò all’Italia un lungo reportage. Salvò solo Fabriano, l’unico esempio vincente di sviluppo internazionale».«Non solo. Vittorio, in anticipo su tutti e soprattutto sui tempi, comprese che o s’inventava qualcosa a colpi d’innovazione oppure...».«Aveva ancora molto da costruire: continuare a crescere e soprattutto incidere il perimetro della Indesit del futuro, magari in autonomia».«Passò gli ultimi dieci anni nell’esilio esistenziale dell’Alzheimer. La sua testa, la sua grande testa, si smorzò. Così».«Volevo rincontrarlo. Vorrei prendere in prestito, come ho già fatto nel libro, una bella immagine dello scrittore austriaco Arno Geiger: “Dato che mio padre non può più percorrere il ponte che porta al mio mondo, devo essere io a percorrerlo per andare da lui”. Ecco l’essenza di questo libro».«Avevamo già venduto alla Whirlpool, era il 2015, mio padre era ancora vivo. Gli americani ci chiesero di liberare l’ufficio di presidenza».«Una scelta dolorosa, quella di cedere l’impresa, ma non più rimandabile per la nostra famiglia e per il territorio. Fu allora che da quella stanza uscì di tutto: appunti, documenti, progetti, piani. La sua storia, di uomo e di imprenditore. Mio padre».«La malinconia. Tanta».«In quell’esatto momento compresi che dovevo tenere in vita il suo essere. E l’ho fatto come meglio ho potuto: narrando ciò che sapevo, ricostruendo, intervistando chi l’aveva affiancato lungo il percorso. Raccolsi le voci di Prodi, Abete, Montezemolo, Caio, De Rita, Turani».«Come lui».«Papà morì e il dolore per quella perdita mi bloccò: riposi tutto in un cassetto, non scrissi più una riga».«L’elaborazione del lutto. Una strada molto lunga e tortuosa al termine della quale ripresi in mano quelle carte».«Non mi piace questo termine. Anzi, lo detesto. Il suo insegnamento, piuttosto, fu un altro: il legame profondo con il territorio. Che tuttavia non gli impedì di andare verso il mondo».«Le voci contro. Io la racconto così: l’azienda si è sviluppata grazie alla sua città. E viceversa: la comunità è cresciuta attraverso l’impresa che dava occupazione. Come in un abbraccio».«Mai percepito. Ora vivo a Milano ma tutte le settimane torno a casa, dalla mia gente. Quella di sempre».«Quando la praticavo, la speranza. Di poter fare qualcosa. Io credo di aver tenuto alta l’attenzione sulle Marche».«Mi conceda di sospendere il giudizio».«Che io sono uscita dal Partito democratico già da tempo».«Tanto, quanto a me come figlia. I suoi punti cardine sono sempre attuali: scuola, fabbrica, Stato. La ripartenza di una società che guarda al futuro con orgoglio. E senza paura».