IL PRESIDENTE

ANCONA Prima un passaggio dal barbiere. Poi dritto al seggio nella sua Potenza Picena. Il governatore Francesco Acquaroli ha scelto la prima giornata elettorale per recarsi alle urne e votare sia per la tornata europea che per quella amministrativa.

Il significato

Nella città del Maceratese di cui il numero uno di Palazzo Raffaello è stato sindaco dal 2014 al 2018 ci sono in ballo anche la fascia tricolore e il rinnovo del consiglio comunale. «Ho appena esercitato il mio diritto elettorale. Mi ha fatto piacere farlo nei locali della ex scuola elementare di San Girio. Con soddisfazione ho riscontrato una buona affluenza», scriveva ieri il presidente su Facebook intorno alle 19. Un voto, quello a Potenza Picena, che va oltre l’attualità. I risultati elettorali qui guardano in prospettiva, con un orizzonte temporale fissato al 2025 (o al 2026, a seconda di quale sarà la decisione finale del Ministero dell’Interno). L’affaccio è sulle prossime Regionali, nelle quali Acquaroli cercherà il bis a Palazzo Raffaello. A seconda dell’esito delle consultazioni nel suo feudo, questo obiettivo potrebbe essere ipotecato o trasformarsi in una strada in salita. In questo senso, Potenza Picena rappresenta un po’ l’Ohio delle Marche, una cartina tornasole degli umori degli elettori in chiave regionale.

APPROFONDIMENTI IL VOTO Elezioni Europee, la prima giornata: i candidati marchigiani in massa ai seggi

I pretendenti

A contendersi la fascia tricolore della città sono l’uscente Noemi Tartabini in quota Fratelli d’Italia, alla testa della coalizione di centrodestra, e Mario Morgoni, ex sindaco e parlamentare del Partito democratico, che ha compattato intorno a sé il campo largo. Un duello secco, senza altri competitor ad annacquare la sfida. Non ci sarà neanche il secondo tempo del ballottaggio. Dunque qualunque esito sarà netto e non sindacabile. Lo sa bene anche il governatore che, c’è da scommettere, attenderà con il fiato sospeso le proiezioni nella sua città.Se Potenza Picena è l’Ohio, ci sono almeno altre tre città su cui si gioca il futuro politico delle Marche. In primis, la roccaforte rossa del Nord Pesaro, che il centrodestra cerca di espugnare. Poi Osimo e Fano, due facce della stessa medaglia: nella prima non è riuscito a compattarsi il centrodestra; nella seconda il campo largo. Equilibri a geometrie variabili. Dallo scacchiere comunale inizia la corsa che porta alle Regionali. Mettetevi comodi.

m. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA