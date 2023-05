Hub di Amazon a Jesi, minacce al presidente di Interporto Marche Stronati: disposta la scorta

ANCONA- Il presidente di Interporto Marche spa Massimo Stronati è sotto scorta. La misura di protezione arriva dopo che le autorità hanno preso nota delle lettere minatorie ricevute legate al progetto di un mega hub di Amazon a Jesi, la cui prima pietra è stata posta pochi giorni fa.

La nota di Stronati

Stronati, in una nota, parla di «numerose minacce pervenute in forma scritta e anonima all'incolumità fisica» sua e della sua famiglia, ringraziando la Prefettura di Ancona e «le forze dell'ordine (Polizia di Stato e Carabinieri), nonché gli apparati amministrativi, per l'attenzione e la dedizione mostrata».