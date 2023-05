Gruppo Tod's, +23,2% di ricavi nel primo trimestre 2023. Diego Della Valle: «Solida crescita di tutti i marchi. Eccellente il mercato italiano (anche grazie al ritorno dei turisti)»

Eccellenti risultati per il Gruppo Tod’s: crescita dei ricavi del 23,2% nel primo trimestre 2023. Bene tutti i marchi, le categorie di prodotto e le aree geografiche. Nel dettaglio: Tod’s +24,4%, Roger Vivier +30,9%, pelletteria +36,5%, retail +23,6%. Approvati dal Consiglio di Amministrazione i dati di vendita del primo trimestre 2023 Il Consiglio di Amministrazione di Tod’s S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay, ha approvato oggi i dati di vendita del Gruppo Tod’s relativi al primo trimestre 2023 (1 gennaio – 31 marzo 2023).

Commento del presidente e amministratore delegato del Gruppo

Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del Gruppo, ha commentato: «I dati di vendita del primo trimestre 2023 confermano l’ottimo andamento del nostro Gruppo: tutti i marchi hanno registrato una solida crescita a doppia cifra dei ricavi. Eccellenti i risultati di Tod’s e Roger Vivier, con ottimi riscontri in tutte le categorie di prodotto, a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte dei clienti per l’altissima qualità dei prodotti, la loro artigianalità ed il loro Italian lifestyle. Tutte le aree geografiche sono in crescita. Il Gruppo ha registrato eccellenti risultati nel mercato italiano ed in quello europeo, grazie alla solida domanda locale e agli acquisti dei turisti. Molto importante il contributo del mercato cinese, che, con il venir meno delle restrizioni per Covid, è tornato a registrare eccellenti tassi di crescita e nel quale il nostro Gruppo è presente con una importante rete di negozi.

Commento ai dati di Fatturato del Gruppo

Rimaniamo focalizzati sul nostro obiettivo principale che è quello di accrescere il valore patrimoniale del Gruppo e dei singoli marchi, continuando a fare tutti gli investimenti in marketing, comunicazione e competenze manageriali necessari per rafforzare il loro posizionamento, pur in una logica di controllo dei costi e miglioramento dell’efficienza operativa e gestionale. Continuiamo a investire nella filiera produttiva, per garantire ai nostri prodotti la massima qualità possibile. Proseguiamo anche nello sviluppo della rete distributiva, con aperture di nuovi punti vendita selezionati e restando focalizzati sul miglioramento della crescita organica e sullo sviluppo della distribuzione omni-channel. Il contesto macro-economico internazionale resta imprevedibile, ma considerando il buon trend delle vendite del mese di aprile e l’ottimo andamento degli ordini per le collezioni invernali, sono fiducioso sui risultati futuri del Gruppo».

Nei primi tre mesi del 2023, il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s ammonta a 270,5 milioni di euro, in crescita del 23,2% rispetto al primo trimestre 20221. Non particolarmente significativo l’impatto delle valute; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi tre mesi del 2022, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 270,9 milioni di Euro, in crescita del 23,3% rispetto al primo trimestre 2022. Tutti i marchi del Gruppo hanno iniziato l’anno con una solida crescita a doppia cifra dei ricavi; lo specifico andamento di ognuno di essi riflette anche la composizione geografica e distributiva delle sue vendite. Eccellenti i risultati di Tod’s (+24,4%) e Roger Vivier (+30,9%), con ottimi riscontri per le famiglie iconiche di calzature, pelletteria e accessori, sempre più ricercate dai clienti per la loro qualità, artigianalità e Italian lifestyle. Importante il contributo della Cina, in cui entrambi i marchi sono presenti, ciascuno con la propria rete di punti vendita nei più importanti luxury malls.