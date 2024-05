ANCONA Francesco Acquaroli a metà classifica nella graduatoria di gradimento dei Governatori. E' quanto emerge da una rilevazione Swg su un campiona di 11.589 maggiorenni tra il 21 febbraio e il 26 aprile. Posizione numero undici (4 punti in meno rispetto ai 40 dello scorso anno) per il presidente della Regione Marche. Davanti a lui Fontana (Lombardi), Emiliano (Puglia), Giani (Toscana), Bardi (Basilicata), Cirio (Piemonte), De Luca (Campania), Bonaccini (Emilia Romagna) e Fedriga (Friuli Venezia Giulia).

Zaia il più amato

Il più amato è il governatore del Veneto Luca Zaia (Lega), con il 70 per cento dei consensi con un punto in più rispetto allo scorso anno. Fanalino di coda il governatore della Sicilia, Roberto Schifani (Forza Italia) con il 27 per cento%.