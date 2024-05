Giro d'Italia a Fano, almeno 20 auto rimosse dalla polizia. Disagi e proteste per strade chiuse e multe per i parcheggi

FANO - Divieti, chiusure e ordinanze (l'ultima, emessa ieri dal sindaco Seri, sui contenitori di vetro al bando per bevande e alimenti nelle zone in cui passa la Carovana Rosa, zona stazione compresa) erano noti da tempo ma il Giro d'Italia, con arrivo a Fano, ha creato lo stesso spiacevoli quanto invevitabili proteste (eufemismo) fin dalle prime ore della giornata di oggi 16 maggio 2024.

Via Cavallotti

È il caso di via Cavallotti, che doveva essere blindata al traffico dalle ore 13 e che invece ha visto le operazioni di chiusura iniziare anzitempo con annesse proteste di alcuni cittadini.

Altre polemiche, poi inevitabilmente rimbalzate sui social, hanno riguardato i parcheggi dell'ospedale dove sono state effettuate rigorosamente delle multe (gli stalli sono a tempo) a chi aveva lasciato l'auto dopo averla spostata dalle zone vietate del centro storico. L'allerte meteo per pioggia e grandine, diramata ieri, ha di fatto aggiunto ulteriori disagi per chi si doveva spostare, ad esempio, per lavoro. In questo si innesta - come annunciato - il problema registrato dagli autisti Ami per lo spostamento del capolinea dal Pincio al parcheggio del Cimitero con disagi per gli ingombri.

Venti auto rimosse vicino al traguardo

Dal pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, alla mattina di oggi la Polizia Locale di Fano ha comunicato di aver rimosso al momento dall'area dell'arrivo del Giro d'Italia almeno una ventina di auto lasciate parcheggiate nonostante fossero presenti e visibili da giorni specifici cartelli di divieto di sosta.