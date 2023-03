​Giornata della sindrome di down, nelle Marche sono mille le persone affette: il punto di Saltamartini

ANCONA- «Le persone con sindrome di down hanno oggi tante opportunità e sono protagoniste di percorsi di vita in cui possono sperimentare la loro autonomia». Lo sottolinea il vice presidente della Regione Marche con deleghe alla Sanità e al Sociale Filippo Saltamartini: «hanno una parte fondamentale le famiglie, le organizzazioni del terzo settore, le istituzioni e servizi, l'intera comunità: ma il ruolo che queste persone possono avere nella società è oggi molto importante».

La giornata

Il 21 marzo, ricorda la Regione, è la Giornata mondiale della Sindrome di Down, istituita nel 2011 dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di aumentarne la consapevolezza, abbattere i pregiudizi e gli stereotipi e promuovere una cultura inclusiva. «In Italia un bambino ogni 1.200 nati è affetto da sindrome di down: nelle Marche sono circa mille le persone affette da questo disturbo. La sindrome di down è una alterazione cromosomica dovuta alla presenza, parziale o totale, di un cromosoma 21 in sovrannumero: l'effetto più evidente è una disabilità intellettiva di gravità variabile». «La metà delle persone con sindrome di Down può superare i 50 anni di età, e il 13% i 68 anni: - ricorda la Regione - la speranza di vita è molto aumentata, nonostante la sindrome spesso si associ a deficit uditivi, cardiopatie congenite, problemi agli occhi, disfunzioni tiroidee». «La Regione Marche investe risorse per assicurare loro una vita il più possibile indipendente, risorse individuate tra quelle destinate alla disabilità - sottolinea l'assessore - ad esempio gli 11.700.000 euro per l'assistenza domiciliare domestica ed educativa (3,1 milioni circa), l'integrazione scolastica (5,6 milioni), il lavoro con tirocini ed inclusione sociale (3 milioni). Ci sono poi i 3.487.488,12 euro per interventi rivolti agli alunni con disabilità sensoriali e il sostegno del trasporto scolastico nelle Scuole Secondarie di II grado».