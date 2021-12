Giornata delle Marche, la presidente del Senato Casellati: «Siete sinonimo di eccellenza in tutti i settori della vita»

CASTELRAIMONDO - È iniziato in perfetto orario il programma della Giornata delle Marche. Oltre 200 persone tra autorità e ospiti assiepano il Lanciano forum. Sul palco insieme al giornalista Andrea Carloni la campionessa olimpica Elisa Di Francisca. Nel primo intervento spazio per la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati che ha sottolineato il grande valore della «sfida della ricostruzione» e ricordato come «la marchigianità in Italia e nel mondo sia sinonimo di eccellenza in tutti i settori della vita civile, economia e sportiva».

«Noi marchigiani siamo gente caparbia: lo abbiamo dimostrato anche in occasione del terremoto quando la natura ci ha piegato ma non battuto» così nel suo intervento Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha sottolineato il valore della marchigianità. Vezzali oltre ai tre campioni premiati, Valentino Rossi, Roberto Mancini e Gianmarco Tamberi, ha ricordato Davide Mazzanti, citì della nazionale di volley femminile, la plurititolata Lube Civitanova del volley maschile, la campionessa paralimpica Assunta Legnante e il compianto campione di ciclismo Michele Scarponi.

