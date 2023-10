Gianni Sarta lascia il servizio operativo dei Vigili del Fuoco: si è distinto nella campo della comunicazione in emergenza

ANCONA Dopo 27 anni con la divisa dei Vigili del Fuoco Gianni Sarta lascia il servizio operativo per godersi la meritata pensione. Oltre alla sua dinamicità e professionalità nel soccorso tecnico dove è sempre stato in prima linea sia nel quotidiano che nelle calamita affrontate, si è distinto in campo nazionale della “Comunicazione in emergenza”.

Il ringraziamento

Grazie alle sue doti particolarmente spiccate è stato chiamato a documentare i maggiori eventi calamitosi sul territorio italiano. A Gianni vanno i migliori auguri di tutti i suoi colleghi che già sentono forte la nostalgia della sua allegria e giovialità.