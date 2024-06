G7, l'europarlamentare Ricci (Pd): «G7 deludente, ruolo dell'Italia finora nullo»

«A Borgo Egnazia sta andando in scena un G7 deludente. L'Italia dovrebbe dimostrare di avere un ruolo politico, intestandosi temi sui quali orientare il G7 in corso. Eppure, al momento, pare che al di là dei doveri di accoglienza e ospitalità, il nostro Paese non stia avendo altro ruolo». Così Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico, eletto nella Circoscrizione Centro, ospite dei microfoni de "Il Rosso e il nero", in onda su Rai Radio 1.

«Pace, tema da mettere in cima all'agenda politica»

«Un ruolo sinora nullo, dunque, per l'Italia. Meloni avrebbe dovuto avere in cima all'agenda politica la questione della pace, intestandosi il tema. Ma da Borgo Egnazia non pare stia attivando la necessaria spinta in questa direzione, né affinché si arrivi ad una pace giusta in Ucraina, attraverso il doveroso pacifismo pragmatico, che non prescinde dal sostegno al popolo ucraino, né per quel che riguarda il Medioriente, per il quale è necessario rimettere sul tavolo l'accordo 'due popoli, due stati', unica soluzione possibile al conflitto» ha concluso Ricci.