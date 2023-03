​Futuro dell'Europa e del mondo: per gli studenti marchigiani arriva il bando per il Seminario di Ventotene

ANCONA- Un gruppo di studenti delle Marche di istituti superiori, delle classi quarte e quinte, avrà la possibilità di partecipare a settembre, grazie a borse di studio per sostenerne i costi, all'annuale seminario di Ventotene, diventato uno dei più importanti momenti di riflessione sul futuro dell'Europa e del mondo.

LEGGI ANCHE: Donne e sport, la Serie C è la prima Lega di calcio europea con il 50% di quote rose nel direttivo

La possibilità

La promozione della partecipazione di giovani all'evento annuale, che costituisce un significativo momento di confronto sui temi della convivenza tra popoli, della democrazia e della pace, è l'obiettivo del primo bando di concorso «L'Europa per noi», organizzato dall'Aiccre Marche (Associazione italiana del Consiglio comunali e delle Regioni d'Europa) in collaborazione con Mfe (Movimento Federalista europeo - Marche) con patrocinio del Consiglio regionale. I contenuti del bando, che prevede la redazione di elaborati riguardanti vari argomenti connessi all'Europa dai candidati, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa ospitata a Palazzo delle Marche ad Ancona.

Il bando

Il bando prevede l'assegnazione di borse di studio finalizzate a sostenere i costi di iscrizione al seminario di Ventotene. La graduatoria verrà stilata al termine di un percorso di valutazione. Una prima selezione vi sarà dopo la redazione degli elaborati con la partecipazione di 20 degli studenti candidati a un seminario regionale, in programma a luglio nel complesso di Sant'Urbano di Apiro. Gli autori degli elaborati prescelti saranno esaminati e inseriti in una classifica di merito da cui emergeranno i beneficiari della borsa di studio per il Seminario di Ventotene.