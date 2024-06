JESI - «Nei giorni scorsi Poste Italiane ha emesso un francobollo dedicato a Italo Foschi, militante fascista, organizzatore dello squadrismo a Roma, fedele a Mussolini fino alla Repubblica di Salò, quando l'Italia subiva gli eccidi delle brigate nere e delle SS naziste, noto anche per essersi congratulato con Amerigo Dumini - che stava a capo della squadra fascista che sequestrò e uccise il deputato socialista- scrivendogli che era un eroe per l'assassinio di Giacomo Matteotti, uomo libero coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee» scrive Rosalba Cesini, presidente ANPI Sezione di Jesi.

I giorni di Matteotti



«Mentre in questi giorni ricordiamo l'assassinio di Giacomo Matteotti ad opera delle squadre fasciste - rimarca Ceini - Il governo del nostro Paese omaggia negli stessi giorni, con un francobollo, chi ha condiviso quel brutale assassinio.

Condanniamo questa grave e vergognosa provocazione. Questo francobollo è un'offesa alla memoria di Matteotti, e di tutti gli antifascisti che hanno dato la vita per la libertà e la democrazia nel nostro Paese, chiediamo pertanto che venga bloccata subito la distribuzione»