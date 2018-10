Fotografa le Marche premiazione con Marcorè e mostra a New York

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Associazione Mia (Marchigiani In America) ha organizzato un concorso di fotografia dedicato alle Marche.Fotografi di tutte le età, formazione e livello di esperienza sono invitati a presentare le loro più belle immagini raffiguranti luoghi, tradizioni e paesaggi marchigiani. La ricca storia e cultura della regione Marche sono incorniciate da incantevoli catene montuose, colline variopinte, vallate e spiagge. Far conoscere questa bellezza agli USA è proprio l’obiettivo del, ideato e gestito dall’associazione MIA.C’è tempo fino al 28 ottobre per partecipare al concorso. Una giuria sceglierà le 20 foto più belle per una mostra fotografica che si terrà a New York, presso lo showroom di Scavolini a Soho. Ad inaugurare la mostra, sabato 15 dicembre, ci sarà Neri Marcorè, da tempo simpatizzante dell’associazione MIA. La mostra fotografica sarà il più grande evento per la promozione delle Marche in America dai tempi di Marche is Good, la bellissima iniziativa organizzata da Confindustria Marche insieme alla regione nel 2013.Tutte le fotografie devono essere inviate via internet. La quota di partecipazione è di $15 per una foto e $25 per due foto. Il ricavato servirà a coprire le spese per l’organizzazione della mostra. Se le foto iscritte al concorso saranno almeno 450, l’associazione MIA offrirà il viaggio per partecipare all’inaugurazione a New York all’autore della foto prima classificata. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sullae ildell’associazione MIA.