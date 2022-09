ANCONA Non si placa la bufera sul direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, reo, secondo gli esponenti Dem di aver usato nuovamente toni da ventennio nella lettera indirizzata a tutti gli studenti per un augurio di un buon inizio anno scolastico. E dire che, tra l’altro, è la terza volta che Filisetti incappa in una storia del genere. Puntualmente al trillo della prima campanella dell’anno. Solo che stavolta la lettera è finita tra i banchi del Parlamento, tanto che l’onorevole Alessia Morani ha depositato un’interrogazione parlamentare in cui si chiede la rimozione di Filisetti dal suo ruolo.



Il riferimento



Per colpa di quelle frasi che, secondo l’onorevole Morani, sono state «copiate da vecchi interventi dell’onorevole Beppe Nicolai, militante della destra sociale e parlamentare del Msi». Morani deve averla presa di petto, perché per andare a scovare le mozioni e gli interventi di Nicolai di quasi una quarantina di anni fa ci vuole una certa meticolosità di ricerca. Fatto sta che ci è riuscita. Ed ecco svelati i passaggi clou della lettera di Filisetti, dove scrive: «la speranza è la base di ogni progetto, lo sprone per comunicare con gli altri, la forza che regge oltre ogni seminagione».



La mozione



Nella mozione di Nicolai la frase è pressoché identica. Ma quella che più rimanda ad atmosfere da libro e moschetto è quella in cui il direttore dell’Usr incoraggia gli studenti a non arrendersi mai: «Se non altro perché nel tempo a venire i vostri bisnipoti sappiano almeno che ci fu chi non alzò le braccia, ma continuò a battersi». Neanche la scuola fosse una trincea. Comunque il buon Nicolai nel 1984, in un convegno sulla Giustizia, quindi su tutt’altri argomenti, dichiarava: «quando il tempo a venire si stupirà dei nostri disastri, i nostri bisnipoti sappiano almeno che alcuni rifiutarono di alzare le braccia, deporre le armi e di arrendersi».



L’interrogazione