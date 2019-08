Scampagnate di Ferragosto ma un marchigiano su due ha problemi di peso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ferragosto, al picnic non si rinuncia ma occhio a non esagerare. Uno strappo lo si può anche fare nel giorno di festa ma è bene ricordare alcune regole d’oro. Anche perché i dati dicono che il giro vita dei marchigianisi sta allargando negli anni e quasi un su due ha problemi di peso. Con l’11% della popolazione sopra i 18 anni obesa, siamo la quinta regione d’Italia – ma la prima del Centro – dietro solo a Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia. Alta anche la percentuale delle persone soprappeso, quasi al 35%, mentre si va assottigliando la fetta di quanti riescono a mantenere un peso adeguato (dal 52,2% al 51,3%). Ferragosto a stecchetto? Non è necessario se ci si regola con buonsenso e moderazione. In generale, tutto l’anno. E poi un piccolo strappo alla regola per la tradizione, nata dallefesta pagana delle campagne (Feriae Augusti), istituita in onore dell’Imperatore Augusto, lo si può anche fare. Il menu, secondo gli agrichef di Campagna Amica, può essere rinfrescante e genuino ma senza rinunciare al gusto.Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte fresco efrutta dolce come albicocche, pesche e nettarine sono alimenti da prediligere. Le grigliate? Di carne o di pesce ma senza abbuffarsi e scegliendo la qualità e la filiera corta. Al bando i cibi conditi con molto pepe e sale, ma anche con curry, paprika in abbondanza e anche salatini, caffè e superalcolici. “L’attenzione all’alimentazione – precisa laColdiretti – è particolarmente importante nei soggetti a rischio come i bambini, ma anche per gli anziani che sono più vulnerabili ai colpi di calore e alla disidratazione”.