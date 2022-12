Giornata delle Marche, il ministro della Salute Orazio Schillaci a Fermo: «Rivalutare la Sanità, c'è un chiaro problema di personale»

FERMO - «Vogliamo rivalutare la sanità: il Covid ci ha dimostrato che è un punto fondamentale per la nostra nazione. C'è un chiaro problema di personale e va cambiata anche la retribuzione gli operarori sanitari». Parola del ministro della Salute, Orazio Schillaci, alla Giornata delle Marche in corso al teatro dell'Aquila di Fermo. Dal generale al particolare: «La sanità territoriale - ha detto - è fondamentale, la vera sfida di oggi è quella che porta anche a decongestionare i pronto soccorso e quindi avere una integrazione vera tra i pronto soccorso, i medici di medicina generale, le farmacie e il territorio».

Una sanità che cambia, insomma, seguendo il filo conduttore della Giornata delle Marche che si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione del 15 settembre. Rivalutare la sanità, ha sottolineato il ministro. Ma come? Il pressing è arrivato dal vice presidente della Regione Marche e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, che sul palco del teatro dell'Aquila ha presentato a Schillaci le istanze concertate nell'ambito della conferenza delle regioni per far ripartire un servizio fondamentale ed essenziale per il Paese.