Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati lo scorso 28 agosto. La campionessa veneta e il suo neo marito marchigiano sono stati in vacanza nel Fermano, ospiti degli imprenditori Enio Silla e Monica Ciabattini : l i abbiamo incontrati a Porto Sant’Elpidio felici e sorridenti in piena luna di miele, nella sede del calzaturificio Le Silla.



Come sono andati questi primi giorni dopo le nozze?

Federica: « Sono trascorsi dieci giorni. E sono volati. Quando si è in vacanza è sempre così. Lunedì riprenderò con i miei impegni e le mie tremila cose da fare ».

Matteo: « Anche io lunedì tornerò a Verona per riprendere il mio lavoro di allenatore di nuoto. Nelle Marche e nel Fermano siamo stati molto bene, abbiamo trovato persone rispettose ed educate che hanno manifestato il loro affetto senza essere invadenti. È stato un piacere ».

Appunto: la vacanza nelle Marche e nel Fermano in particolare vi è piaciuta?

F.: « Onestamente abbiamo girato poco perché avevamo bisogno di tre giorni di relax. Volevamo resettare un po’ tutto prima di riprendere l’attività. A Pesaro ci saremo spesso anche in futuro e torneremo anche in questa zona con più tempo libero ».

M.: « Ho girato le Marche quando ero più giovane perché impegnato con le gare di nuoto. Ma ormai sono latitante da 20 anni. È un po’ che non tornavo in queste zone e ci sono venuto molto volentieri ».

Ormai Federica è veneto-marchigiana: e se le proponessero di diventare il testimonial delle Marche ?

F.: « Le Marche mi piacciono tantissimo ma sono molto molto legata alla mia terra. Casa è sempre casa » .

M: « Forse sono più veronese io di quanto sia marchigiana Fede ».

Siete abituati a vivere sempre tra giornalisti, fan e la richiesta di un selfie è sempre dietro l’angolo.

F.: « È un affetto che col passare degli anni fa sempre più piacere. Ovunque andiamo il calore della gente non manca mai e questo mi fa un gran piacere. Anche nelle Marche è stato così. Però sappiamo nasconderci molto bene se vogliamo : a dicembre partiremo per il viaggio di nozze , destinazione top secret».

M: «E io ne gli anni, prima come allenatore poi come suo compagno di vita , mi sono abituato molto a tutto ciò che ruota intorno a Federica »

Scoprite le carte: pregi e difetti di questa coppia glamour e molto amata.

F: « Matteo è una persona molto profonda e paziente , ma che a volte pensa troppo prima di fare le cose. È un razionalissimo ».

M.: « Ci completiamo. Lei è istintiva, che può essere un pregio e un difetto. Ma confesso: s to vivendo in una bolla e non riesco a vedere nessun difetto. Solo pregi ».

Dunque?

F. : «È un adulatore! ».

M . : «E q uesto è un difetto ma anche un pregio (ride)».

L’amicizia con la famiglia Silla vi ha portati nel Fermano . Ma la passione per le scarpe di Federica è risaputa.

F.: «Infatti h o centinaia di paia di scarpe e q uelle col tacco sono la mia grande passione. Vivendo sempre in costume e a piedi nudi mi sembra una ottima compensazion e. Il primo paio di scarpe col tacco che comprai (credo nel 2005) era un paio Le Silla. Da qui è nata una bellissima amicizia. Indossavo Le Silla anche prima di entrare in vasca per le gare ».

M.: « I nvece io sono appassionato di sneaker. In particolare il marchio Jordan perché sono innamorato di Michael Jordan dal punto di vista sportivo e automaticamente mi sono affezionato al brand. Ma da quando conosco Fede ho iniziato ad apprezzare le scarpe eleganti e di qualità » . That’s amore.