Femminicidi nelle Marche, 12 in pochi anni: dal delitto di Natale a Gradara alla trappola per Renata, storie di donne uccise senza pietà

Mamme, figlie, sorelle, partner, fidanzate, ex, mogli. Un massacro senza fine. Un cimitero di donne sottratte brutalmente alla loro vita, spesso dopo mesi se non anni di violenze, minacce, vessazioni in un triste déjà-vu del «tutti sapevano ma nessuno è riuscito a fare nulla». Nei primi sei mesi del 2022 sono stati 38 i femminicidi in Italia, quasi uno ogni quattro giorni. E anche l'estate successiva, la prima realmente post pandemia, non ha risparmiato sangue e violenza: su tutti l'omicidio di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, avvenuto a Bologna, per mano (a martellate) dell'ex compagno senigalliese, il 27enne Giovanni Padovani.

Dodici femminicidi nelle Marche negli ultimi 5 anni

Nelle Marche, con l'omicidio della mamma 41enne di Osimo, i femminicidi salgono a 12. L'ultimo, in ordine di tempo, era stato quello di Maria Teresa Maurella, a San Benedetto del Tronto, lo scorso 7 luglio. Impressionante, nella sua dinamica, il cosiddetto delitto di Natale avvenuto in provincia di Pesaro e Urbino il 26 dicembre 2021: vittima, a Fanano di Gradara, Nataliya Kyrychok di 61 anni. L'omicida, Vito Cangini, 80 anni, suo marito, dopo averla ammazzata con quattro fendenti alla gola è andato al bar. Era convinto che la donna, che lavorava in un ristorante, lo tradisse.

I precedenti

Stesso periodo, un anno prima, era toccato a Rosina Carsetti di Montecassiano. Soli 20 giorni prima a morire era stata Simona Porceddu, 41 anni, madre di due figli piccoli, uccisa dall'ex compagno Chouaye Mourad, 44 anni. L'ex marito, denunciato più volte e con il divieto di avvicinamento, si è recato nella casa di lei, l'ha sgozzata e poi scaraventata giù dalle mura del borgo. L'elenco è lungo: Jennifer Krasniqi, Servigliano, l'8 gennaio 2020. Poi Maria Cegolea, Santa Veneranda di Pesaro, 11 agosto 2019. Sabrina Malipiero, Pesaro, il 14 luglio 2018. Silvana Marchionni, Corva di Porto Sant'Elpidio, 21 maggio 2018. Azka a Trodica di Morrovalle il 24 febbraio 2018. Tra i casi più eclatanti c'è il massacro di Pamela Mastropietro, a Pollenza, risalente al 31 gennaio 2018 e, infine, Renata Rapposelli di Tolentino uccisa il 10 novembre 2017 in quella che le indagini hanno descritto come una vera e propria trappola organizzata dall'ex marito e dal figlio.