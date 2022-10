Marche, fari sulla sanità: «Aumentare contributo rette residenze anziani»

ANCONA- La necessità di aumentare il contributo regionale per le rette nelle residenze per anziani al centro di un incontro tra il presidente dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, Dino Latini, e il presidente del Consiglio comunale di Senigallia (Ancona), Massimo Bello.



Le strutture attive

L'attenzione si è soffermata sulle due strutture attive nella cittadina rivierasca, l'Opera Pia Mastai Ferretti e la Fondazione Città di Senigallia, ma come ha evidenziato Latini, «la questione ha una valenza di tipo regionale e interessa tutte le residenze che prestano questo tipo di servizio nelle Marche». Riferendosi alla situazione di Senigallia, Bello ha fatto presente che il problema è stato affrontato in alcune audizioni in sede di Conferenza dei capigruppo e da qui è nata la volontà di rappresentarlo anche alla Presidenza del Consiglio regionale.