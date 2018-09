Sabato arriva Matteo Salvini Il vicepremier finisce in copertina sul Time

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Domani Giornata d’esordio per la Festa regionale della Lega, che sabato sera ospiterà a Fano il vice premier Matteo Salvini (alle 21 l’intervento politico). La manifestazione domani alle 18 nell’area aeroportuale con la tavola rotonda sul tema: Quale futuro per la caccia in Italia. Ne discuteranno il senatore Francesco Bruzzone; gli onorevoli Alessandro Morelli e Tullio Patassini; l’ex sindaco di Fano, Stefano Aguzzi, come dirigente regionale di Federcaccia; il presidente regionale della stessa associazione, Paolo Antonioni; i presidenti nazionale e provinciale di Libera Caccia, rispettivamente Paolo Sparvoli e Severino Cecchini. Alle 19 seconda tavola rotonda su Essere giovani nelle Marche: quali opportunità. Interventi dell’onorevole Riccardo Marchetti; di Samuele Sanchioni, responsabile provinciale di Lega Giovani; di Francesco De Santis (Giovani Abruzzo); dei consiglieri comunali Luca Serfilippi, Marianna Magrini e Lorenzo Ballarini (Camerano); della dirigente senigalliese Michela Silvestrini. Alle 21 comizio del ministro Erika Stefani, alle 22 discoteca. Mentre è atteso nelle Marche il ministro degli Interni Matteo Salvini ha avuto l’onore della prima pagina sul Time: “il volto nuovo dell’Europa".