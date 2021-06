"Battezzato" il primo aereo: all'aeroporto Sanzio ripartono i collegamenti con l'Albania

FALCONARA - L'aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio si muove a grandi passi verso il ritorno alla normalità post Covid: ieri mattina alle ore 13.15 è atterrato sullo scalo dorico il primo volo di Wizz Air proveniente da Tirana.

Alziamo gli occhi alle stelle con gli chef Michelin delle Marche: «Vedrete, sarà un'estate top». Parlano Uliassi, Cedroni, Recanati e Ciotti

APPROFONDIMENTI IL PIANO Per il rilancio dell'aeroporto anche la destinazione-Grecia: ma... LO SCALO Dal 21 giugno si potrà volare verso Barcellona. Ma tre rotte...

L’aeromobile, con a bordo 131 passeggeri è stato accolto dalla tradizionale “cerimonia di benvenuto” del water cannon grazie all’apporto dei mezzi dei Vigili del Fuoco. L’aereo è ripartito alle ore 14.15 alla volta di Tirana con a bordo 112 passeggeri. "Wizz Air - si legge in una nota - , la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa,

opererà la rotta con due frequenze settimanali (lunedì e venerdì) con tariffe a partire da 24,99 euro. Wizz Air dunque collegherà Ancona con la bellissima capitale dell’Albania, meta turistica sempre più visitata ed apprezzata. Questo nuovo importante collegamento soddisferà le esigenze sia di una clientela di tipo etnico, per facilitare il ritorno in patria per visitare i propri parenti, sia di una clientela business che si reca per motivazioni lavorative nel territorio albanese".

Sì viaggiare, finalmente. Andar per borghi alla scoperta delle bellezze delle Marche, ecco le prime quattro tappe

L’Ing. Carmine Bassetti AD dell’Aeroporto di Ancona esprime grande soddisfazione per l’avvio della cooperazione con Wizz Air e auspica che la tratta sull’Albania sia solo il primo step in vista di una collaborazione più globale. I mercati coperti da Wizz Air in effetti risultano di grande interesse per l’aeroporto di Ancona ed il suo bacino di utenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA