Mancati pagamenti degli stipendi: Aerdorica a un passo dallo sciopero

FALCONARA - Aerdorica verso lo sciopero. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno comunicato ieri all’Amministratore unico della società gestore del Sanzio, Federica Massei, la dichiarazione dello stato di agitazione a causa di una situazione definita «insostenibile». Di nuovo clima teso tra i corridoi aeroportuali e i 97 dipendenti tornano sul piede di guerra per i mancati pagamenti degli stipendi - già decurtati - in arretrato di quasi tre mesi.È ancora fresco il ricordo del lungo braccio di ferro tra sindacati e amministrazione per trovare l’accordo sulla riduzione del costo del personale da 1,4 milioni, tensione che aveva portato anche al fallimento del tavolo prefettizio. Ora, le carte in tavola sono di nuovo cambiate e a far riaccendere gli animi sono, questa volta, gli arretrati stipendiali e l’impossibilità di garantire in toto pagamenti fino all’arrivo dei 20 milioni di ricapitalizzazione della Regione, ancora al vaglio di Bruxelles per stabilire se siano conformi o meno alle normative comunitarie sugli aiuti di Stato.I sindacati sollecitano «l’immediata attivazione delle procedure di raffreddamento della conflittualità».Tradotto: riparte l’iter per evitare lo sciopero che inizia con una convocazione da parte dell’azienda e, in caso di mancato accordo, dalla Prefettura. Se non si dovesse trovare una quadra, tra una ventina di giorni è previsto uno sciopero.A esacerbare ulteriormente gli animi, oltre alla mancanza di liquidità che rischia di paralizzare lo scalo, anche una particolare modalità di ritiro delle buste paga che ha sorpreso i sindacati. Ai lavoratori è stata infatti inviata una comunicazione per sapere in quali giorni e orari andare a ritirare la busta paga - a cui oltretutto non corrisponde la remunerazione effettiva - richiedendo loro una firma di avvenuta ricezione. Nel clima di totale sfiducia che si respira tra i lavoratori, c’è chi teme che quei soldi non arrivino mai, vista la situazione precaria in cui verte Aerdorica, date le procedure concorsuale e prefallimentare in atto.