ANCONA A sud si corre. A nord si muovono i primi passi. Ma almeno nella giusta direzione. Quella per la realizzazione della Pedemontana, la strada-cerniera che dovrà ricucire le Marche scollegate. Sia da nord a sud, sia da est a ovest. Lunedì sono stati approvati in giunta, su iniziativa dell'assessorato alle Infrastrutture, i due schemi di accordo con Anas per il completamento del sistema delle pedemontane e intervallive tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, da Fabriano a Carpegna.

APPROFONDIMENTI L'ADRIATICA Approvato l’accordo Regione-Anas per la variante alla strada statale 16. Maxi progetto a Porto Potenza, Baldelli: «Migliorerà la qualità della vita»

La trasferta

Ieri il titolare della delega Francesco Baldelli è andato in spedizione a Roma per una riunione con i vertici Anas finalizzata a definire i prossimi step e arrivare alla firma degli accordi, così da dare il via alla fase della progettazione e della realizzazione, anche per stralci, delle opere. Nella parte nord della regione non c’erano ancora i progetti per la rete di strade interne. Gap che ora, un passo alla volta, si sta cercando di colmare. «Vogliamo arrivare a realizzare l’Autostrada dei Territori Interni - fissa i punti l’assessore Baldelli - ovvero il sistema pedemontano-intervallivo che si sviluppa, in parallelo all’autostrada A14, da Carpegna e Urbino ad Ascoli Piceno, e che va completata». Un progetto per ricucire le fratture di un territorio fin troppo plurale. «Il sistema pedemontano-intervallivo non è funzionale solo a collegare due comuni tra loro - prosegue - ma rientra nel progetto più ampio che punta a rafforzare il ruolo di piattaforma logistica naturale delle Marche, che fa leva sul triangolo porto di Ancona-aeroporto di Falconara-interporto di Jesi, per intercettare i traffici est-ovest e connettere i Balcani e l’Oriente con i principali Porti del Tirreno, la Penisola Iberica e il Corridoio Atlantico».

Le risorse

Obiettivo ambizioso su cui la Regione sta investendo fette importanti dei canali di finanziamento di cui dispone. La giunta Acquaroli ne ha fatto la madre di tutte le opere infrastrutturali. E non a caso, questa rete di strade intercetterà buona parte del Fondo di sviluppo e coesione 2021/2027 da circa 333,6 milioni di euro, inserito all’interno dell’Accordo di coesione siglato ad Acqualagna lo scorso 28 ottobre. «Uno tra gli interventi più importanti è la Pedemontana delle Marche - aveva detto in quell’occasione la premier Giorgia Meloni, presentando l’Accordo insieme al governatore Francesco Acquaroli -. Lo sviluppo di una rete alternativa e veloce a quella sulla costa che decongestiona l’A14 e garantisce collegamenti efficaci e veloci per l’entroterra e nell’entroterra.

Condivido questa priorità individuata dalla Regione». La direttrice, insomma, è stata tracciata. Ora vanno realizzati in concreto i progetti. A questo scopo, Palazzo Raffaello ha messo sul piatto 5 milioni di euro per la progettazione della Fabriano-Sassoferrato e 20 milioni per la realizzazione dello stralcio Fabriano Est-Fabriano Ovest. C’è poi il tratto Serra Sant’Abbondio-Pergola-Fossombrone: in questo caso, la Regione mette 4,6 milioni per la progettazione e 50 milioni di euro come cofinanziamento per la realizzazione. E ancora, 27.346.734 euro per la progettazione e la realizzazione del tratto Carpegna-Lunano e 40 milioni per quello tra Cagli e Serra Sant’Abbondio.

L’altra metà del cielo

Dal canto suo, Anas provvederà a completare le progettazioni e a procedere con le realizzazioni, anche per stralci funzionali, sulla base delle risorse che verranno stanziate nei prossimi contratti di programma. La strada è molto lunga, come gli asfalti da realizzare per collegare le isolate aree interne. Ma il processo si è messo in moto e ora anche i territori del Pesarese e dell’Anconetano iniziano a vedere - benché in lontananza - una luce in fondo al tunnel.