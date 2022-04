Birrificio di Fabriano protagonista al Barcelona Beer Challenge: ecco quali premi ha conquistato

FABRIANO - Il Birrificio agricolo IBEER conquista Barcellona con ben tre birre sul podio al Barcelona Beer Challenge, uno tra i concorsi birrari più importanti a livello internazionale. Il birrificio di Fabriano si conferma così uno dei produttori di birra artigianale più premiati d’Italia, raggiungendo quota 77 medaglie. Un risultato importantissimo perché il birrificio marchigiano IBEER è ancora giovane, essendo stato fondato nel 2015 da Giovanna Merloni, imprenditrice e birraia detentrice del titolo di Miglior Biersommelier d’Italia vinto nel 2019.



MEDAGLIA D’ORO per Ipils

MEDAGLIA D’ARGENTO per Donna di Cuori

MEDAGLIA DI BRONZO per Edvige



Ipils

German Pils. Bassa fermentazione. Leggera e beverina, con un gradevole retrogusto amaro, tipico dei luppoli nobili della Germania meridionale. Una birra ispirata ai grandi classici.



Donna di Cuori

English Red Ale. Alta fermentazione. Birra tipicamente inglese, con note fruttate di prugna, uva sultanina e sentori caramellati. Gusto morbido con finale di mandorla e rabarbaro.



Edvige –Weiss

Birra chiara ad alta fermentazione, stile Wess, non pastorizzata, non filtrata. È una birra delicata ma di carattere, con schiuma bianca e pannosa. Gli intensi profumi di spezie e di frutta gialla son dovuti al particolare lievito impiegato, che lascia in bocca un effetto è setoso e dissetante. Il frumento conferisce una lieve acidità che rimanda al sorso successivo

