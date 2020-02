Allarme coronavirus, il parroco celebra la messa del Mercoledi delle ceneri in diretta Facebook

FABRIANO - Un mercoledì delle Ceneri anomalo, austero, nella città della carta e in tutte le Marche. Le chiese, per l'allarme coronavirus, sono rimaste aperte solo per le confessioni e per un momento di preghiera individuale. La Quaresima è iniziata senza il tradizionale rito dell’imposizione delle ceneri sul capo dei fedeli. A Fabriano, don Umberto Rotili, 43 anni, parroco della chiesa Madonna della Misericordia, ha deciso di celebrare la Santa Messa, a porte chiuse, ma in “comunione” con i suoi parrocchiali.

Come? Tramite Facebook. Il sacerdote, infatti, ha posizionato sull’altare il suo cellulare per avviare la diretta sul famoso social network. «Ho preso questa decisione – dice don Umberto – per farmi vicino ai miei parrocchiani che avrebbero voluto partecipare alla liturgia in chiesa. Questo è un modo per arrivare a tutti, per entrare nelle case, stare vicino a chi ha paura, a chi sta vivendo il disagio, a chi non sa cosa fare e non sa dove sta la verità». Alle 19, quindi, appuntamento sulla pagina Facebook di don Umberto

