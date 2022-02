All'Expo di Dubai lo show delle eccellenze delle Marche con pizzi, danza e sapori. Corinaldo, Offida e Arcevia protagoniste

ANCONA - Corinaldo, Offida e Arcevia sono i tre assi che la Regione Marche ha calato a Expo Dubai per rappresentare la bellezza della propria terra. Tre come le artigianalità locali di eccellenza: l’agricoltura di nicchia con la sua biodiversità, la creatività performativa e la manualità di tradizione. E tre tipicità: il raro Mays8 file di Arcevia, la lavorazione del tombolo di Offida e la nuova frontiera dell’archeodanza di Corinaldo. Dal 24 al 26 febbraio, il Padiglione Italia di Expo Dubai e la galleria Foundry Dubai diventeranno teatro dell’evento speciale dal titolo “Bellezza nella bellezza - Beauty in the beauty” sotto l’hastag Tradizioneinnovazione dalla creatività artigiana alle connessioni Glo-cal.



Lo spettacolo

Lo spettacolo verrà realizzato dall’associazione Gruppo Danza Oggi di Corinaldo, supportato dalla Regione Marche, e inserito all’interno del progetto “Beauty in the Beauty” che, attraverso un’esperienza immersiva, vuole accendere i riflettori sull’artigianato artistico e culturale marchigiano. Come? Unendo tre peculiarità che rappresentano il territorio marchigiano. La prima è il Mays 8 file di Arcevia, riportato in vita grazie a una ricerca in campo agricolo che ha consentito di ripristinare la coltivazione dell’antica varietà, diffondendone i pregi alimentari e salutari, valorizzando attraverso l’innovazione la biodiversità agraria delle Marche. La seconda è il tombolo di Offida, comune ascolano patria del merletto dal XV secolo e tutt’oggi custode di una tradizione secolare. E, infine, l’originale archeodanza di Corinaldo, che abita luoghi e paesaggi grazie a E.Sperimenti dance company, che ha fatto del borgo un unicum nel centro Italia e vera e propria città-palcoscenico.



Il docufilm

A Dubai la realtà virtuale proiettata attraverso il docufilm narrativo e per immagini, girato nei borghi marchigiani, verrà accompagnata dalla sperimentazione sensoriale delle stesse esperienze ed eccellenze presentate, unendo i sapori alla percezione tattile, passando per gli odori e la visione del corpo danzante dei performer.

“Bellezza nella Bellezza-Beauty in the Beauty”, cofinanziato dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio Marche, con il supporto dei comuni di Corinaldo e Offida, prenderà il via giovedì 24 febbraio con l’anteprima al Foundry Dubai alle ore 18, per proseguire il giorno successivo sempre alle ore 18 con l’evento immersivo in sinergia con Eccellenze Marchigiane a Dubai. Infine, il 26 febbraio si torna al Foundry Dubai per gli ultimi 4 appuntamenti a partire dalle 10.30.

Domani sarà la giornata delle Marche, alla presenza di un’ampia delegazione istituzionale e la partecipazione in streaming del testimonial Roberto Mancini Ct della Nazionale italiana e protagonista della campagna promozionale della Regione Marche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA