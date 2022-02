Business Marche-Dubai. All’Expo il 21 febbraio arriva Mancini. Il nuovo marchio Land of Excellence sarà usato nelle prossime fiere ed esposizioni

ANCONA - Il ct della Nazionale Roberto Mancini sarà sponsor delle Marche anche all’Expo di Dubai. Il 21 febbraio, l’allenatore che ha portato gli Azzurri sul tetto d’Europa rappresenterà il volto della regione in una delle giornate più importanti, per il nostro territorio, della settimana fieristica organizzata dall’emirato tra il 21 ed il 26 febbraio.



L’intesa

In quell’occasione, infatti, è prevista la stipula di un memorandum di intesa tra Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e Camera di Dubai, per promuovere la conoscenza dei due sistemi economici e produttivi territoriali, al fine di renderli reciprocamente attrattivi, attuando strategie promozionali condivise, tra cui quella di sostenere programmi di attrazione di investimenti diretti o mediante partecipazioni in joint/ venture di imprese marchigiane o emiratine, sia nelle Marche sia negli Emirati Arabi Uniti. «Il 2021 ha registrato un boom dell’export marchigiano – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico, Mirco Carloni – sfiorando il +20%, con molti comparti che registrano un incremento deciso anche rispetto al periodo pre-covid del 2019. In questo anno abbiamo supportato 295 imprese nelle 20 più prestigiose fiere in tutto il mondo e sottoscritto importanti accordi con Camera di Commercio, Ice, Sace e Simest per sostenere le nostre aziende nel processo di internazionalizzazione e farle crescere sui mercati. Questi dati confortano la nostra scelta strategica di puntare sull’export e ci stimolano a fare ancora di più, perché questo sia solo l’inizio di una nuova stagione di grandi opportunità per le nostre imprese. Lo faremo a partire dal 21 febbraio dove le Marche saranno protagoniste ad Expo 2020 Dubai, per proseguire con 40 fiere internazionali dove le nostre imprese potranno raccontare al mondo la qualità del made in Marche».



Il marchio

Qualità che ora ha anche un marchio di riconoscimento, denominato Marche Land of Excellence. Un brand di cui la Regione si è dotata proprio per l’Expo di Dubai, al fine di esaltare il concetto di un territorio ricco di imprese eccellenti nei vari settori produttivi a livello mondiale. Il marchio si ripropone di tutelare l’identità e rafforzare la riconoscibilità nelle iniziative ad esso legate e sarà utilizzato non solo a Dubai, ma in occasione di tutte le iniziative promozionali, eventi, manifestazioni fieristiche ed esposizioni organizzate direttamente o indirettamente dalla Regione Marche per esaltare la creatività delle produzioni nostrane, rendendole identificabili sul mercato internazionale. Dall’inizio dell’anno, già 70 imprese hanno fatto domanda per aderire.



