ANCONA Le Europee 2024 si stanno conquistando il molto poco onorevole titolo di elezioni meno partecipate della storia. Nelle Marche come nel resto d’Italia. La nostra regione fa meglio della media nazionale (alle 19 di ieri si è assetata sul 44,6% rispetto al 40,8% a livello italiano), trainata dai grandi comuni al voto come Pesaro, Fano, Urbino - non a caso, la provincia del Nord aveva già sfondato la soglia psicologica del 50% allo step delle 19 - e Ascoli Piceno.



Il trend



Ma anche qui l’astensionismo prova a centrare il record: non è più solo il primo partito (trend già consolidato da anni), si sta anche profilando come maggioranza assoluta. Un segnale di disaffezione al voto talmente forte da rappresentare un preoccupante allarme per il senso stesso della democrazia: se la classe dirigente che mandiamo in Europa è eletta dalla metà degli aventi diritto al voto, quanto può essere legittimata? La risposta è lapalissiana. Il trend negativo si era intuito già nella prima giornata di voto partita sabato alle 15. Alla deadline delle 23, solo il 15,7% dei marchigiani era andato alle urne. Impossibile fare paragoni con la tornata europea del 2019, quando si era votato in un’unica giornata (il 26 maggio). Con i dati di ieri, invece, il parallelismo è stato più semplice e ha sbattuto in faccia a tutti quello che da oggi deve diventare il tema numero uno dell’agenda politica. Ieri alle 12, la percentuale dell’affluenza si era assestata sul 27,1%. Poi un passo in avanti nel pit stop delle 19, quando è stato raggiunto nelle Marche il 44,6% (contro il 40,8% a livello nazionale). Diverso il discorso per le Amministrative, dove il 50% è stato abbondantemente superato. Non a caso, la provincia che centra il risultato migliore, si diceva, è quella di Pesaro Urbino, dove si eleggono anche sindaci e consiglieri comunali delle tre principali città: qui la percentuale di votanti era già del 52,7% alle 19. Meno bene l’Ascolano, che pure vedeva la sfida per la fascia tricolore nel capoluogo: qui l’affluenza per le Europee si è fermata al 46,6%. Il risultato peggiore nel Fermano, con appena il 22,2% degli aventi diritto andato alle urne alle 19. Nella tornata del 2019 (alla scadenza delle 23, però) aveva votato il 62% dei marchigiani, con il Pesarese che aveva sfiorato il 69%. Abbozziamo anche un paragone con la tornata di livello nazionale temporalmente più vicina: quella delle Politiche 2022. In quel caso, a votare nelle Marche era stato il 68,4% degli elettori.



Il fondo del barile



Comunque un risultato non particolarmente entusiasmate. Ma in un contesto di astensionismo generalizzato, queste Europee 2024 hanno spiccato nel gruppo per il disinteresse suscitato tra gli elettori. Nella storia italiana hanno fatto peggio alcuni referendum come quello costituzionale per la modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001 (affluenza al 34%) o, in tempi più recenti, quello abrogativo del 2022 con i 5 quesiti di natura giudiziaria (20,4%). Abbiamo quasi toccato il fondo.