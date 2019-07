Estate rovente nelle Marche: domani â€‹"bollino arancione" in cinque città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'afa non molla la sua presa sulle Marche: domani, giovedì 25 luglio, il servizio regionale di portezione civile ha assegnato il bollino arancio per le ondate di calore a 5 cittàSi tratta di Pesaro, Urbino, Ancona, Fabriano e Fermo, tutte contrassegnate dal secondo livello di allrme del bollino arancio ("Sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali").La situazione non migliorerà venerdì 26 luglio, quando è anzi previsto un bollino arancione anche per Macerata e Ascoli in aggiunta a quelli del giorno prima.