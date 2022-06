Esame di maturità al via nelle Marche. Tra le tracce della prima prova d'italiano c'è un brano di Liliana Segre

La notte prima degli esami è finita. Ci siamo: l'esame di maturità, per il 13.710 studenti marchigiani, è inziato con la prima prova, il tema d'italiano. Tra le tracce di testo argomentativo, Tipologia B, i candidati potranno scegliere anche parte dal brano «La sola colpa di essere nati» di Gherardo Colombo e Liliana Segre, con al centro una riflessione sulle leggi razziali. La traccia uno è su Pascoli (La via Ferrata), poi «Nedda» di Giovanni Verga. Un'altra traccia del testo argomentativo prende spunto dal discorso del Nobel Giorgio Parisi alla Camera dei Deputati l’8 ottobre 2021, su l’umanità «che deve fare delle scelte essenziali, deve contrastare con forza il cambiamento climatico».

Nelle Marche saranno 13.710 gli studenti candidati alla Maturità per l'anno scolastico 2021-2022: 13.514 i candidati interni, 196 gli esterni. In tutto sono 730 le classi coinvolte e 368 le commissioni d'esame. Per le province il numero più alto di maturandi è ad Ancona (4.090; 232 classi),, poi Pesaro Urbino (3.093; 155), Macerata (3.003; 158), Ascoli Piceno e Fermo (complessivamente 3.524; 232 classi).

Tutta l'Italia alla prova di maturità

In tutta Italia sono 520 mila gli studenti impegnati nella prova di maturità. Tra le tracce un brano di Luigi Ferrajoli «Perché una costituzione della Terra?» sul Covid-19 e uno di Vera Gheno e Bruno Mastroianni «Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello» sulle problematiche della rete. Per le tracce argomentative c'è un brano di Liliana Segre tratto dal libro che scritto un anno fa con l’ex pm Gherardo Colombo («La sola colpa di essere nati»). La traccia ad argomento musicale è un testo di Oliver Sacks tratto da «Musicofilia».

Quanto vale l'esame, seconda prova e mascherine

Ricordiamo che la prima prova vale 15 punti su 100. L’orale conterà fino a 25 punti. La seconda prova, prevista domani, pesarà fino a 10 punti e varierà da scuola a scuola sulla base dei programmi svolti negli ultimi tre anni. Capitolo mascherine: gli studenti potranno stare senza mascherine. Per gli studenti attualmente positivi è stata prevista una appendice d'esame il 6 e il 7 luglio.

