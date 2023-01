1 Da quante prove sarà costituito l’esame di Stato?

L’esame sarà costituito da due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. La prima prova scritta serve ad accertare, come ricorda il ministero nella nota informativa, «la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti». Il tema d’Italiano sarà comune a tutti gli indirizzi di studio e si svolgerà con modalità identiche in tutti gli istituti, con durata massima di 6 ore. I candidati potranno scegliere tra tipologie e tematiche diverse. Verranno proposte sette tracce, trasversali a tutti gli indirizzi di studio, che potranno fare riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.



2 La seconda prova scritta come si svolgerà?

Avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. Con un decreto ministeriale saranno individuate, entro questo mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova scritta. È prevista una terza prova scritta in alcuni casi particolari: per le sezioni Esabac, Esabac techno ad opzione internazionale.



3 E il colloquio orale?



Il colloquio si svolgerà in chiave multi e interdisciplinare «per valutare la capacità dello studente - spiega il ministero - di cogliere i nessi tra i diversi saperi collegandoli opportunamente tra loro e sarà finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale».



4 Come sarà attribuito il voto finale?



La valutazione finale si definirà con il riparto dei 100 punti a disposizione della commissione: il credito scolastico assegnerà un massimo 40 punti; il primo scritto un massimo di 20 punti; il secondo un massimo di 20 punti; il colloquio un massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.

5 Come saranno composte le Commissioni d’esame?

Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione torneranno ad assumere l’ordinario assetto e saranno composte da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre membri interni all’istituzione scolastica e tre membri esterni.



6 La prova Invalsi sarà obbligatoria?



Resta invariata la previsione dello svolgimento durante l’anno scolastico, quale requisito di ammissione, delle prove Invalsi, il test standardizzato che gli studenti svolgono in diverse fasi del loro percorso scolastico, per individuare il loro livello di competenze in alcune materie su scala nazionale. La nota informativa del ministero ricorda però che «la normativa non prevede connessioni fra risultati delle prove Invalsi ed esiti dell’esame di Stato».



7 Sarà obbligatorio per sostenere l’esame aver completato i Pcto?



Non necessariamente. La nota del ministero indica come possibile eccezione proprio i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (l’ex alternanza scuola lavoro) «per i quali la pandemia ha determinato difficoltà nello svolgimento delle attività e, in taluni casi, il mancato raggiungimento del target orario previsto». Per queste ragioni «potrebbe venir meno, previa emanazione di specifica norma di legge, il vincolo dello svolgimento delle attività Pcto per l’ammissione all’Esame di Stato 2023».





8 Quando inizierà l’esame di Stato?



L’inizio dell’esame di Stato per le scuole superiori era stato fissato già nel giugno scorso con un’ordinanza dell’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Prevede che l’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di II grado, inizi con la prima prova scritta di Italiano alle ore 8.30 del 21 giugno 2023.