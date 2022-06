Comunità energetiche: alle Marche 63 milioni. Misura rivolta ai Comuni con meno di 5mila abitanti

ANCONA La Regione investe sulle comunità energetiche, un modello innovativo di gestione dell’energia che favorisce la diffusione di produzioni verdi e sostenibili. Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, arriveranno per le Marche 63 milioni di euro per finanziare gli interventi delle comunità energetiche (anche condomini) per impianti energia rinnovabili (come ad esempio il fotovoltaico, ma non solo) nei Comuni con meno di 5mila abitanti.

La bozza di decreto, in concertazione presso il coordinamento energia della Conferenza delle Regioni, prevede la concessione di finanziamenti sotto forma di prestito agevolato a tasso zero corrispondente al 100% della spesa, rimborsabili in 30 anni. Contestualmente, Palazzo Raffaello uscirà a breve con un bando che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro (dal bilancio regionale) per l’efficientamento energetico e l’utilizzo di energia rinnovabile negli edifici pubblici, promuovendo tecnologie ad alta efficienza e al contempo lo sviluppo delle comunità energetiche. Inoltre, ieri è stato firmato il decreto che ammette a finanziamento 20 progetti innovativi presentati dalle imprese a valere su un bando di fine 2021. Bando che ha dimostrato il grande interesse delle aziende ad investire nel settore energetico e il grande fabbisogno finanziario (tre milioni di euro si sono esauriti in 30 minuti). Tra i progetti ammessi, c’è anche una comunità energetica. La Regione ha anche approvato la legge 10 del 2021, con l’obiettivo di promuovere sul suo territorio le comunità energetiche ed i gruppi di consumo collettivo, contenitore in cui ora si inseriranno tutte le misure promosse in questo ambito. Tra le altre iniziative messe in campo per arginare la crisi energetica, e discusse ieri durante la seduta del Comitato per le politiche energetiche, la giunta ha lavorato con il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini per l’emanazione del bando attuativo del Pnrr Sisma, che finanzia l’installazione di impianti per l’autoconsumo di energia rinnovabile da parte degli enti locali dell’area del cratere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA