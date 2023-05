Elly Schlein ad Ancona: appuntamento (mercoledì 10 maggio) spostato al teatro delle Muse

ANCONA - Viste le avverse condizioni meteo previste per la giornata di mercoledì 10 maggio, d'accordo con le autorità e la protezione civile, l'incontro con la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si terrà al teatro delle Muse di Ancona alle ore 18.

La lettera di Chantal Bomprezzi

La segretaria Pd della Regione Marche, Chantal Bomprezzi, in una lettera aperta ha tracciato oggi un bilancio dei primi mesi del mandato, ricordando le varie iniziative targate Pd già messe in campo. Dal primo maggio con i sindacati a Cantiano (devastato dal maltempo del 15 settembre) al sit in a Fabriano per il raddoppio della ferrovia Orte Falconara, «depennatà dal Pnrr». Con questo ha lanciato un appello al voto a iscritti e simpatizzanti: «Vi chiedo di continuare a sostenere il Partito Democratico. Ci sono tante e tanti candidate e candidati con cui, grazie al vostro voto, potremmo continuare a svolgere il nostro lavoro politico nei Comuni o tornare a governare in altri»