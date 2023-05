«Elly Schelin», errore nei pass sul cognome della segretaria alle Muse di Ancona. Una svista che balza agli occhi

ANCONA Nel caotico e sfiancante percorso di una campagna elettorale - specie se molto combattuta come quella per Ancona - una svista può capitare. E così succede che nei pass dati alla stampa per accedere al comizio organizzato al Teatro delle Muse, venga fatto un errore sul cognome della guest star: la segretaria nazionale del Pd da Elly Schlein diventa Elly Schelin.

LEGGI ANCHE: La Simonella attacca la destra: «Non siamo terra di conquista. La filiera? Sul porto non funziona»

Lo sbaglio

Uno sbaglio che, per fortuna, non viene replicato nei grandi cartelloni disseminati per il teatro. Errore veniale e, dati i ritmi imposti dalle campagne elettorali, anche comprensibile. Però uno strafalcione proprio il nome della leader del Nazareno non può non balzare agli occhi.