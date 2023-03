Fabriano, ricavi in crescita per l'Elica: nel 2022 548,6 milioni con un incremento del +1,3%

FABRIANO- Ricavi in crescita per Elica al 31 dicembre 2022: 548,6 milioni di euro, +1,3%, Ebitda in linea con lo scorso anno a 56,6 milioni di euro, risultato netto normalizzato di pertinenza del Gruppo a 21 milioni di euro (+31,5%). Questi i principali indicatori di Bilancio della multinazionale di Fabriano, leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, approvati dal Cda. Che proporrà ai soci, durante l'assemblea convocata per il 27 aprile prossimo alle 9:00, la distribuzione di un dividendo pari a 0,07 centesimi di euro per azione, +16,5% rispetto allo scorso anno.

Gli altri dati

Tra gli altri dati la posizione finanziaria netta normalizzata: -29,9 milioni di euro rispetto a -22,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La divisione Cooking ha registrato una flessione del -6,6%, più che bilanciata dalle vendite a marchi propri: +9,5% rispetto al 2021. La divisione Motori ha registrato una crescita a doppia cifra del +42,3%.