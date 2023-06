Fabriano, Elica lancia il business game a squadre per formare i giovani: ecco come funzionerà

FABRIANO - Si chiama Elica Business Game ed è l'innovativo progetto di formazione per i giovani del gruppo Elica. L'azienda di Fabriano leader globale nella realizzazione di sistemi aspiranti da cucina ed europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e riscaldamento domestico, annuncia il nuovo percorso di formazione “Elica Business Game” dedicato ai giovani di Elica e EMC FIME che così metteranno alla prova le loro capacità decisionali e gestionali supportati da momenti di formazione tecnica e manageriale per tutta la durata del progetto di circa sei mesi.

Il format

Il format del Business Game prevede che i giocatori, divisi in squadre, dovranno attuare la propria strategia nel corso dei vari round, facendo delle scelte riguardanti diversi ambiti aziendali che impatteranno sul conto economico e sullo stato patrimoniale dell’azienda virtuale. Il Business Game rientra tra le iniziative proposte da “Elica Aspiration Lab”, l’innovativo hub aziendale che raccoglie le attività di formazione del Gruppo, che in questo caso si rivolge ai giovani di Elica e EMC FIME in Italia. La formazione è stata ideata in collaborazione con ISTAO, l'Istituto Adriano Olivetti, che rappresenta una delle Scuole di formazione manageriale più longeve d'Italia.

Formazione e crescita

Deborah Carè, Chief Human Resources Officer, commenta: «Elica da sempre è impegnata a sviluppare percorsi di formazione e crescita per le proprie persone, investendo su competenze trasversali che allenano alla leadership e alla visione a tutto tondo del business garantendo così, a chi ha una formazione tecnica, di ricoprire nel tempo ruoli manageriali. Elica Business Game ne è un esempio molto concreto: una formazione di sei mesi su ambiti aziendali diversi allena squadre focalizzate e ingaggiate su obiettivi comuni che richiedono competenze interfunzionali».

Il metodo innovativo

Il metodo innovativo della gamification prevede l’utilizzo delle modalità tipiche del gioco applicato in diversi contesti, come in questo caso quello aziendale, diventando così uno strumento efficace a veicolare messaggi e competenze di vario genere con un coinvolgimento attivo dei partecipanti.

Istao

L’obiettivo principale è motivare le persone al raggiungimento degli obiettivi favorendo lo sviluppo della consapevolezza delle proprie capacità declinandole nell’ambito lavorativo. Elica è tra le prime aziende italiane ad adottare l’approccio del gaming all’interno del piano di formazione aziendale dimostrando ancora una volta la volontà di sperimentare facendo dell’innovazione il cardine di tutti i processi aziendali.

Matteo Pasquini, coordinatore Istao per master e corsi executive, commenta: «Istao mette da sempre le persone al centro delle proprie attività formative, siamo attenti allo sviluppo delle loro potenzialità sia nei percorsi per neolaureati che in quelli realizzati per le aziende. La sfida che abbiamo accettato con piacere è stata quella di coniugare tre dimensioni fondamentali per la managerialità ovvero strategia, competenze tecniche e capacità di lavorare in gruppo. Nella nostra esperienza il Business Game e la gamification sono gli strumenti ideali per una formazione coinvolgente ed efficace anche oltre l’aula, che dia strumenti pratici da utilizzare ogni giorno. È stato un piacere trovare un’azienda come Elica che condivide i nostri stessi valori».

L'azienda

Elica, attiva nel mercato da oltre 50 anni, è l’azienda leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e piani cottura aspiranti. È inoltre leader europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, con circa 3000 dipendenti. Grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale dei sistemi aspiranti in cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.