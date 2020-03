Regionali, la direzione del Pd vota Mangialardi candidato. Domani riunione delle liste civiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - La direzione regionale del Partito democratico ha ratificato questa mattina la candidatura dicandidato governatore del Pd. Due i voti contrari e un solo astenuto.Intanto «domani si riuniranno le forze politiche e le liste civiche che condividono il percorso di tenere una alleanza larga e civica e che sia esplicitata con una candidatura civica capace di rappresentare questa fase nuova». Lo annunciano in una nota partiti e movimenti alleati del Pd nelle Marche, tra i quali Art. 1, Azione, Diem 25, Italia in Comune, Le nostre Marche, +Europa, Uniti per le Marche (Psi, Verdi e Civici) e Italia Viva. La nota arriva mentre è in corso la direzione regionale del Pd a Chiaravalle, presente il vicesegretario nazionale Andrea Orlando, in cui dibatte proprio sulla candidatura alla presidenza della Regione in vista delle prossime Regionali di fine maggio.