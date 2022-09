Al Senato, per le Marche, sono stati 5 gli eletti (due all'uninominale, 3 con i listini). Il voto ha promosso il vicentino Antonio De Poli (Udc) e la portorecanatese Elena Leonardi (Fratelli d'Italia). Con loro Guido Castelli (Fratelli d'Italia), ex sindaco di Ascoli Piceno, terzo assessore regionale uscente. Poi il brindisino Alberto Losacco (commissario regionale dem per le Marche). Per il Movimento 5 Stelle il nome è quello dell'ascolano Roberto Cataldi. Ecco tutti i voti comune per comune: