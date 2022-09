Cinque eletti al Senato (2 all'uninominale e 3 al proporzionale) e dieci alla Camera dei Deputati (4 collegini uninominali e 6 eletti nei listini) nelle Marche. Per l'Uninominale alla Camera dei deputati eletti il viterbese Francesco Battistoni (Forza Italia), il fanese Mirco Carloni (Lega), l'anconetano Stefano Maria Benvenuti Gostoli (Fratelli d'Italia) e l'ascolana Giorgia Latini (Lega). Poi la sambenedettese Lucia Albano (Fratelli d'Italia) e il pergolese Antonio Baldelli (Fratelli d'Italia), fratello dell'assessore Francesco Baldelli. Per la Lega Augusto Marchetti di Umbertide. Nel centrosinistra eletti la maceratese Irene Manzi (Pd) e Agusto Curti (Pd) di Force. Per il M5s c'è l'ascolano Giorgio Fede.

Ecco il voto voti comune per comune nella regione Marche: