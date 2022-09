Giorgia a un passo dal governo, la tenera dedica alla figlia Ginevra: «È tutto per te»

Giorgia Meloni è a un passo dal governo, leader del partito Fratelli d'Italia che ha stravinto le elezioni e che si candida seriamente a diventare il primo presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana. Ma è anche una mamma. E proprio nelle scorse ore, alla vigilia del voto, la Meloni ha pubblicato sui suoi canali social una tenera foto in cui abbraccia la figlia Ginevra, 6 anni.

Il post dedicato alla figlia Ginevra, poi il voto

«Grazie per la pazienza che hai avuto in questi anni amore mio - le ha scritto nel post -. Grazie per come, nonostante i tuoi sei anni, hai capito, e sopportato le mie troppe assenze. Grazie per come mi corri incontro quando torno a casa, e per quando mi dici "mamma in bocca al lupo!". È tutto per te. Ti amo». La leader di FdI ha atteso l'ultimo momento per andare a votare, assediata da fotografi e giornalisti, nel seggio della scuola Vittorio Bachelet a Roma.