Comunali nelle Marche, 7 a rischio ballottaggio Dalle 14 spoglio in diretta

I COMUNI CHE ELEGGONO IL SINDACO IN PROVINCIA DI ANCONA

I COMUNI CHE ELEGGONO IL SINDACO IN PROVINCIA DI ASCOLI

I COMUNI CHE ELEGGONO IL SINDACO IN PROVINCIA DI MACERATA

I COMUNI CHE ELEGGONO IL SINDACO IN PROVINCIA DI PESARO

I COMUNI CHE ELEGGONO IL SINDACO IN PROVINCIA DI FERMO

ANCONA - Alle 14 inizierà lo spoglio per le elezioni Comunali. Nelle Marche sono sette i sindaci a rischio ballottaggio su 154 amministrazioni alla prova delle urne: Pesaro, Urbino, Fano, Osimo, Recanati, Potenza Picena, Ascoli.Insomma, eccetto Ancona, le tre città più popolate della regione si sono recate alle urne. La provincia più interessata è quella di Pesaro/Urbino con 40 comuni. Segue Macerata con 38, Ancona con 30 e Fermo e Ascoli con 23. La popolazione interessata è di 772.214 il 50,4% della cittadinanza della regione. Gli aventi diritto sono 662.004.Lo scrutinio inizierà alle 14.