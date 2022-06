Amministrative: dalle 14 spoglio in diretta su CorriereAdriatico.it. Nelle Marche già certi due sindaci: a Pedaso e Frontino

ANCONA - Lo spoglio per le comunali prende il via alle 14. Spoglio che potrete seguire in diretta su CorriereAdriatico.it, con un puntuale resoconto non solo delle amministrative nella nostra regione ma anche nelle altre principali città al voto in Italia.

Nelle Marche tuttavia ci sono già due Comuni che, di fatto, hanno eletto i rispettivi sindaci: si tratta di Pedaso (provincia di Fermo) e Frontino (provincia di Pesaro Urbino), dove sono in corsa una sola lista e un solo candidato: Vincenzo Berdini e la lista Pedaso per Berdini sindaco e Andrea Spagna con Insieme per Frontino. In questi casi è sufficiente superare un quorum di affluenza alle urne del 40%. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo i dati del portale Eligendo a Pedaso sono andati a votare il 61,27 degli aventi diritto (ed erano già il 42,46% alle 19) e il 72,73% a Frontino (59,81% alle 19).

Nelle Marche l'affluenza definitiva è stata del 55,09%. Le elezioni interessano 17 Comuni, nessun capoluogo di provincia. L'affluenza definitiva è in calo, secondo i dati del portale Eligendo del Ministero dell'Interno, rispetto alla precedente consultazione: 59,67%. Nella provincia di Pesaro Urbino la percentuale più alta di votanti con 63,29%, dove si vota per i rinnovi dei Consigli comunali e l'elezione diretta del sindaco in 3 piccoli Comuni: Frontino, Tavoleto, Terre Roveresche. A seguire Ascoli Piceno con 61,80% dove al voto andava solo Acquaviva Picena. Poi, nell'ordine, Fermo con 55,80%, Ancona con 54,90% e Macerata con 54,03%. Sono sette i Comuni che potrebbero essere interessati dal turno di ballottaggio: Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Tolentino, Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a Mare, Corridonia.

