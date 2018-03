Affluenza nelle Marche Ai seggi il 62,22% alle 19, il record a Pesaro Urbino

DIFFICOLTA' AI SEGGI

ANCONA - L'affluenza ai seggi per le elezioni politiche 2018 nelle Marche alle 19 (aggiornata con 229 seggi su 229) è del 62,22%. La provincia con la percentuale di elettori che si è recata alle urne è quella di Pesaro Urbino con il 65,40%, seguita da Fermo con 62,29%, Ancona 61,72%, Macerata 60,75% e Ascoli con il 60,08%.File di 40 minuti nei seggi elettorali a Macerata e anche di un'ora nei centri della provincia. Le code sono dovute alla differente modalità di voto per le elezioni politiche con il tagliando antifrode. In alcuni seggi sono state messe a disposizione delle sedie per persone anziane.«Siete tutti ladri...non posso esprimere il mio voto». Dopo aver ricevuto scheda elettorale e matita per votare dal presidente del seggio nella scuola Aldo MorO di Falconara, un 37enne del posto ha gridato questa frase e poi ha disegnato sulla scheda il simbolo anarchico della A cerchiata. Inutile l'invito del presidente del seggio a compilare la scheda nel segreto della cabina elettorale: l'uomo ha continuato a urlare. Per calmarlo sono intervenuti i carabinieri che hanno portato il 37enne in caserma . Per lui è scattata una denuncia per turbamento di adunanza elettorale e danneggiamento di schede.