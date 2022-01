Il presidente visto dalle Marche, Valter Scavolini: «Che coppia da sogno, l’Europa guarderà qui»

La speranza di Valter Scavolini, 80 anni, fondatore dell’omonimo impero di cucine e arredamenti, era chiara: «Ho sempre tifato per l’accoppiata Mattarella-Draghi. Il meglio che si possa avere». Pausa.

Aggiunta: «Immagino che Mattarella abbia chiesto certezze, che il governo ora non faccia le bizze. Si sono scambiati i favori: un anno fa Mattarella aveva chiesto a Draghi di guidare il governo, questa volta Draghi ha chiesto a Mattarella di proseguire. E penso sia stata anche importante la telefonata di Berlusconi...». C’è un però. «Sì, la scadenza del settennato era chiara così come l’esperienza e l’equilibro di Mattarella. Perché i partiti non hanno cercato per tempo un’intesa evitandoci questi ultimi giorni?». Troppe volte l’urgente non lascia tempo all’importante. «Quasi tutta l’attuale classe politica dovrebbe guardare l’Italia come io guardo la mia azienda, ovvero nell’interesse di ciascun suo componente. Per molti, invece, conta solo il voto in più. Bisogna dire grazie a Draghi e Mattarella: pandemia a parte il 2021 ci ha dato risultati riconosciuti. Il 2022 sarà determinante e con loro due alla guida l’Europa ci darà ancora fiducia».

