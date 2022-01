Il presidente visto dalle Marche, Elisa Di Francisca: ««È stato perfetto, lo avrei rivotato»

Da autentica mamma marchigiana, Elisa Di Francisca plaude alla concretezza della continuità che l’elezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica garantisce alla comunità italiana.

La campionessa di fioretto jesina, vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e di una valanga di titoli mondiali ed europei, non nasconde la sua contentezza: «In primo luogo, Mattarella mi piace molto, per quello che ha fatto nel suo settenato ma anche perché mi pare la persona più indicata a garantire la continuità di cui abbiamo bisogno in questo momento». Elisa pensa al futuro dopo i due anni difficili a cui la pandemia ha costretto il nostro Paese: «Ci sono tanti problemi da affrontare nella vita quotidiana che sono sotto gli occhi di tutti e ritengo che sia importante non arrecare squilibri in un momento così delicato come quello attuale in cui stiamo uscendo dalla pandemia e possiamo iniziare a rivivere». Non è una resa, tuttavia, sottolinea in conclusione la campionessa jesina: «Non dico che non ci siano altre persone di valore ma quello che ha dimostrato di funzionare per me non va toccato. L’elezione del Presidente Mattarella va in questa direzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA