Il presidente visto dalle Marche, Galeati: «Troppi problemi irrisolti per Draghi al Colle»

La scelta di Sergio Mattarella? «È vista come un segno di continuità. La maggioranza non è stata in grado di fare la quadra e raggiungere un nome condiviso. Dal mio punto di vista la direzione intrapresa è quella giusta: l’attuale situazione economica richiede in primo luogo stabilità».

Il presidente della Fondazione Carisap e amministratore delegato del gruppo Sabelli, Angelo Davide Galeati, approva la decisione politica di appoggiare un secondo mandato al presidente della Repubblica in carica. «Negli ultimi giorni i leader dei vari schieramenti politici si sono riuniti e alla fine hanno pensato di proseguire con Sergio Mattarella - afferma Galeati -. Oltretutto la coalizione di destra ha cercato di far convergere i voti su un nome, ma non è riuscita a trovare la sintesi. Diventa così auspicabile la scelta di un profilo come quello di Mattarella: un’eventuale indicazione del presidente del Consiglio avrebbe comportato conseguenze e rimpasti. In questo momento non possiamo permettercelo». Il presidente della Fondazione Carisap ricorda anche le sfide che attendono l’Italia e le Marche ma anche i grossi nodi da sciogliere: «Nei prossimi mesi ci saranno emergenze a cui porre rimedio, penso all’inflazione o al caro energia: se si fosse concretizzata l’ipotesi di Draghi sul Colle sarebbe stato deleterio».

