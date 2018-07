Luna Rossa, nelle Marche tutti con il naso all'insù per la magia dell'eclissi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La luna bussa e lascia tutti senza fiato. Spettacolo incredibile, quello di questa sera: ben 103 minuti di oscurità totale grazie all’eclissi totale di Luna che, coperta dalla Terra, si illumina di rosso. Gettonatissima la spiaggia per ammirare un fenomeno unico dal momento che si è tratta dell’eclissi più lunga degli ultimi cento anni. Da Pesaro a San Benedetto, tutti con il naso all’insù. In molti centri, poi, la serata ha coinciso con la notte dei desideri, promossa dalla Regione, con lanterne e cene in bianco che hanno fatto da magnifico contraltare all’eclissi. Il fenomeno è stato visibile in maniera molto grazie anche alle condizioni meteo molto confortevoli.