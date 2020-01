Ecco lo spot firmato Vincenzo Nibali: «La mia fuga sono le Marche»

ANCONA - Gli Auguri ai marchigiani? La regione Marche li manda firmati Vincenzo Nibali. "Buongiorno marchigiani e buon anno nuovo - si legge infatti nella pagina Facebook delle Marche - il modo migliore per iniziare il 2020 è condividere il primo dei cinque nuovi spot in cui Vincenzo Nibali invita tutti, cicloturisti e non solo, a visitare la Regione Marche.



"La mia fuga sono le Marche, il paradiso del bike". E se lo dice Nibali, incitore di Giro d'Italia, Le Tour de France e La Vuelta, di due titoli italiani, della Milano Sanremo e di due Tirreno Adriatico, c'è da fidarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA