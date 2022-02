Dal seme agli Spinosini, l’evento scalda i motori a Dubai. Ieri lo showcooking con il ministro Patuanelli. Oggi Marche protagoniste all'Expo

Un evento in anteprima per scaldare i motori della settimana marchigiana all’Expo di Dubai alla presenza del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Il primo evento legato alle eccellenze del nostro territorio è stato organizzato dall’azienda Spinosi di Campofilone in una sala del prestigioso Hotel Shangri-LA, dove si è svolto uno showcooking “Dal seme agli Spinosini” per promuovere gli “Spinosini”, un prodotto d’eccellenza del pastificio marchigiano che ha fatto conoscere al mondo anche i famosi maccheroncini, la prima ed unica pasta all’uovo italiana ad ottenere il riconoscimento Igp.



I Vip ospiti

Tra gli ospiti della serata le rappresentanze dell’Ambasciata italiana di Abu Dhabi, del Consolato italiano di Dubai, dell’Ice e della Camera di Commercio di Dubai, oltre alle principali testate della stampa emiratina. Il ministro Patuanelli è stato accolto dal vicepresidente e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni a capo della delegazione della Regione. «Un ringraziamento all’assessore Carloni – ha detto il ministro – per l’ottima collaborazione instaurata all’insegna della correttezza. Il nostro è un Paese che quando si apre al mondo e mostra quello che fa non ha rivali su molti fronti, ma in particolare sull’agroalimentare. Eccellenza e qualità che sono più alte nei nostri prodotti che in quelli di qualsiasi altra parte del mondo. Provano a copiarci ma nessuno ci riesce». Per gli invitati il seminario è stato un vero e proprio percorso sensoriale fatto di video e immagini delle donne che rompono le uova, impastano, stendono e tagliano la pasta, ma soprattutto di profumi e gusto. Gli ‘spinosini’ sono nati nel 2000 da un’idea di Vincenzo Spinosi che voleva celebrare l’arrivo del nuovo millennio con un prodotto originale: realizza così, anche in questo caso con un progetto in collaborazione con la Facoltà Agraria di Ancona, questo “taglio” di pasta particolare.



La specialità

Si tratta di fili di chitarrina fatti con un grano antico (il San Carlo che ha eccezionali proprietà organolettiche), che tengono la cottura e sono molto versatili per la scelta del condimento, sia con una salsa di carne che di pesce o verdure. Vincenzo Spinosi, già Testimonial Expo Milano 2015 per la Regione Marche, è stato inoltre scelto dal regista Premio Oscar Gabriele Salvatores per rappresentare le eccellenze del “Saper Fare” delle Marche sul territorio: il video sarà proiettato all’interno del Padiglione Italia fino al 26 febbraio. L’assessore Carloni ha ricordato che solo pochi giorni fa «le sue Fettuccine Zero­+, un prodotto innovativo per il benessere fatto con lenticchie rosse, ad alto contenuto di fibre e proteine e senza glutine, grazie alla ricerca applicata di docenti universitari, hanno vinto il primo premio categoria Innovazione di Gulfood, una delle fiere di settore più importanti al mondo. È proprio questo il senso della nostra presenza negli Emirati Arabi: portare esempi di successo industriale su uno scenario internazionale così importante per poterli far crescere ulteriormente».



